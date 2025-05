Ação conjunta das polícias civis do Ceará e do RJ resulta na prisão de chefe de grupo criminoso

O trabalho de investigação entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) resultou na prisão de um homem, de 36 anos, suspeito de chefiar um grupo criminoso. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), na capital fluminense.





As investigações apontam que, da capital fluminense, ele comandava integrantes de um grupo criminoso que atua no município de Crateús, Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16). Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que realizou a prisão, o suspeito estava escondido em uma comunidade no Rio desde 2023, logo após sua liberdade condicional.





Os policiais civis cariocas aguardaram o suspeito sair da comunidade para efetuar a prisão. Ele não ofereceu resistência, sendo encaminhado para a unidade de polícia do Rio de Janeiro e colocado à disposição da Justiça.

Histórico violento





O chefe do grupo criminoso preso nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, é conhecido pela forma violenta de agir. Ele é investigado de ser um dos líderes de uma guerra entre grupos criminosos que resultou em vários homicídios no município de Crateús e cidades adjacentes.





O homem já responde por homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, roubos e porte ilegal de arma de fogo. As investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará, coordenada pelas equipes da Delegacia de Crateús, para prender novamente o chefe do grupo criminoso, tiveram início há mais de um ano e meio.

A prisão desta quinta-feira reforça a integração de informações entre as forças de segurança de todo o País no combate ao crime organizado, que ultrapassa as divisas territoriais.