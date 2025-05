Advogado é preso em Curitiba suspeito de colocar bomba em terminal de ônibus

Um advogado de 28 anos foi preso nesta segunda-feira (12) sob a suspeita de ter colocado um artefato explosivo em um terminal de ônibus de Curitiba, no final de março.





A bomba foi descoberta por um vigilante do Terminal do Boqueirão por volta das 7h da manhã. Ele notou uma sacola com panfletos políticos liberando fumaça e acionou imediatamente as autoridades policiais.





O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar (PM) confirmou o risco e realizou uma explosão controlada do dispositivo. Segundo a PM, a bomba não detonou sozinha devido a uma falha no equipamento de detonação.





O suspeito, que trabalha em um banco estatal e não possuía antecedentes criminais, foi alvo de uma operação policial que resultou na apreensão de dois revólveres e materiais como fitas adesivas e fios de cobre, semelhantes aos utilizados na confecção do explosivo.





Ademais, a polícia encontrou perucas que teriam sido usadas pelo suspeito como parte de uma estratégia para dificultar sua identificação.





De acordo com as investigações, ainda não é possível determinar os motivos que levaram o advogado a deixar a bomba no terminal de ônibus. Ele deverá responder pelo crime de explosão, cuja pena varia de três a seis anos de prisão, além de multa.





Imagens de câmeras de segurança registradas no dia do crime foram divulgadas pela polícia e mostram o suspeito utilizando um capuz preto, máscara, óculos e luvas.





As investigações revelaram que o homem se deslocou até o terminal utilizando um ônibus do transporte coletivo e pagou a passagem com um cartão avulso, também com o intuito de evitar o rastreamento. A polícia apurou ainda que o suspeito arquitetou o plano utilizando disfarces, trocas de roupas e rotas alternativas para tentar escapar da identificação.





Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido nesta segunda-feira em uma casa alugada no bairro Ganchinho, onde o suspeito foi visto em diversas ocasiões. A polícia acredita que o local pode ter sido utilizado para o planejamento do crime.





