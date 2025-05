Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral celebra 22 anos de dedicação à cidade

Nesta sexta-feira, 16 de maio, a Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral (AMA) comemorou mais um ano de atuação na cidade, marcando 22 anos de trabalho dedicado à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. A celebração aconteceu na Praça de Cuba, com uma programação especial que incluiu a doação de mudas e um café da manhã para os jardineiros e colaboradores da instituição.





O momento foi uma oportunidade de agradecer a todos que, diariamente, cuidam da cidade e contribuem para um Sobral mais verde e sustentável. Além disso, a celebração também serviu como convite à população para plantar, cuidar e pensar no futuro do meio ambiente, reforçando a importância da participação de todos na preservação dos recursos naturais.





Ao longo dessas mais de duas décadas, a AMA tem desempenhado um papel fundamental na promoção da educação ambiental, na construção de políticas públicas sustentáveis e na conscientização da comunidade sobre a importância de proteger o meio ambiente para garantir um futuro melhor para todos os sobralenses.





A Prefeitura de Sobral, por meio da AMA, reafirma seu compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade, dedicação e parceria com a população para fortalecer as ações ambientais na cidade. Seguimos juntos, construindo um Sobral mais sustentável e consciente!