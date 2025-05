BC de Lula aumenta Selic para 14,75%, maior em 19 anos

Os nove integrantes do Copom tomaram a decisão por unanimidade.

A taxa básica de juros Selic aumentou em 0,50 ponto porcentual, por decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC). e vai a 14,75% ao ano, maior valor nível em quase vinte anos. Isso não acontecia desde 2006.





Com a decisão unânime desta quarta-feira (7), os nove integrantes do Copom presidido por Gabriel Galípolo, todos nomeados por escolha de Lula (PT), chegam à sexta alta consecutiva da taxa Selic.





O Copom ainda deixou em aberto a possibilidade de novos aumentos, segundo deixou claro em seu comunicado.





– “O cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação.”





O comitê acabou procurando culpados fora do Brasil, como que a política tarifária do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. “O ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e de seus efeitos. A política comercial alimenta incertezas sobre a economia global, notadamente acerca da magnitude da desaceleração econômica e sobre o efeito heterogêneo no cenário inflacionário entre os países, com repercussões relevantes sobre a condução da política monetária”.





O comunicado menfatizou também a “incipiente moderação no crescimento“, apesar do “conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho ainda apresentando dinamismo”.





Sobre inflação, o comitê as expectativas desancoradas: “As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,5% e 4,5%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o ano de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,6% no cenário de referência”.





