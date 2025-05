Médico retira 36 pedras da bexiga de homem viciado em refrigerante; VEJA VÍIDEO

Um vídeo publicado pelo urologista Thales Franco de Andrade viralizou nas redes sociais após mostrar a retirada de 35 pedras da bexiga de um único paciente. O procedimento foi realizado no Hospital Municipal de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, em abril.





Nas imagens, que já somam mais de 8 milhões de visualizações no Instagram, o médico aparece segurando um recipiente com dezenas de cálculos renais. Ao lado do paciente, o médico pergunta quantos litros de refrigerante ele consome por dia e ouve como resposta: “De 2 a 3 litros”.





O caso chamou atenção para a associação entre o consumo excessivo de refrigerantes e a formação de cálculos, tanto na bexiga quanto nos rins.





“O consumo excessivo de refrigerantes, ricos em ácido fosfórico e açúcares, favorece a formação de cálculos de oxalato e fosfato de cálcio nos rins e bexiga. Além da baixa ingestão de água, a acidificação urinária, o aumento da excreção de cálcio e a elevação dos níveis de oxalato são fatores que potencializam o risco de nefrolitíase”, escreveu o urologista na legenda do vídeo.





ASSISTA: