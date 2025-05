INSS processa quem roubou aposentados, mas deixa de fora sindicato do irmão de Lula

Entidade que tem "Frei Chico" como vice-presidente aumentou "faturamento" em R$100 milhões.

O INSS não incluiu o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), dirigido pelo irmão do presidente Lula Frei Chico, nos processos administrativos para responsabilizar entidades envolvidas no roubo de R$6,3 bilhões a aposentados e pensionistas. As informações são do portal Metrópoles.





O Sindnapi é investigado pela Polícia Federal, que apura irregularidades em descontos não autorizados de aposentados e pensionistas. A entidade que tem Frei Chico como vice-presidente aumentou o faturamento em R$100 milhões entre 2019 e 2024.





A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) aumentou o valor descontado de aposentados em 57.000%, entre 2019 e 2023, e tem ligação com o ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira, do PSD.





Também escapou do processo a Contag, entidade que mais faturou com este tipo de movimentação, foram R$2 bilhões entre 2019 e 2024 só com descontos em aposentadorias. A entidade é presidida pelo irmão do deputado federal Carlos Veras (PT-PE) Aristides Veras Santos.





Fonte: Diário do Poder