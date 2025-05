Prefeito de Sobral busca parcerias com o Governo do Estado para impulsionar obras de infraestrutura e educação na cidade

Nesta quarta-feira, 7 de maio, o Prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, realizou uma importante reunião com o Superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado, Valdeci Rebouças, além de outras autoridades locais. O encontro teve como objetivo fortalecer parcerias entre o município e o Estado para a realização de novas obras que beneficiem a população sobralense.





Durante o encontro, foram apresentadas diversas obras em andamento e futuras, incluindo a continuidade das obras do Mercado Central, a limpeza do Parque Lagoa da Fazenda, a duplicação da rodovia CE 440, que liga Sobral ao distrito de Jordão, uma intervenção na CE 240, além da construção do novo Centro Administrativo da Prefeitura. O superintendente da SOP também trouxe à pauta a construção de quatro escolas estaduais previstas para a cidade, reforçando o compromisso com a educação e o desenvolvimento local.





Estiveram presentes na reunião os secretários Zezão Ibiapina (Governo), Allan de Sousa Gomes (Planejamento e Gestão), Hermenegildo Sousa Neto (Infraestrutura), Leandro Costa (Trânsito), Rodrigo Dias (Agricultura), Emerson Pinto (Pecuária), além do superintendente da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMA), Euler Fonseca. A iniciativa demonstra o esforço conjunto para promover melhorias na infraestrutura, educação e qualidade de vida em Sobral, fortalecendo a parceria entre o município e o Governo do Estado.