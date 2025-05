CHEGOU NOVIDADE! APLICATIVO PARA FACILITAR A VIDA DOS SOBRALENSES; VÍDEO

Deixa Que Eu Faço é o aplicativo que promete facilitar a vida dos moradores de Sobral e Região, além de inovar a forma como serviços são contratados e oferecidos. A proposta do aplicativo é reunir clientes e profissionais das mais diversas áreas em um só lugar, promovendo, entre outros fatores importantes, a agilidade no contato de clientes com profissionais capazes de atender às suas demandas.





Disponível para download na Play Store, o aplicativo se apresenta em duas versões: DEIXA QUE EU FAÇO CLIENTES, voltada para o público em geral e DEIXA QUE EU FAÇO PROFISISONAL, que é a versão voltada para todos aqueles, seja pessoa jurídica ou pessoa física, prestadores de serviços, que desejam ser vistos por mais clientes, podendo possibilitar o aumento da renda.





Diante da dificuldade de muitos clientes em encontrar profissionais (diarista, pedreiro, maquiador, pet sitter, encanador, profissionais em banho e/ou tosa, gesseiro, metalúrgico, jardineiro, profissionais em higienização de estofados, técnicos em informática, entre muitos outros serviços), surge o DEIXA QUE EU FAÇO como forma de diminuir e, quem sabe, extinguir essa dificuldade.





O aplicativo pretende fortalecer o comércio local, estimulando a geração de renda e a modernização da forma como os sobralenses e demais usuários contratam e oferecem seus serviços.





@deixaqueeufaco_app