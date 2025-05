Corpos de jovens carbonizados em grave acidente são liberados pelo IML

Doze dias após o acidente que vitimou quatro jovens na BR-135, no município de Riachão das Neves, no Oeste da Bahia, o Instituto Médico Legal (IML) identificou e deve agora liberar os corpos das vítimas.





Herick Bispo de Carvalho, Ícaro Luís da Silva Guerra, Marisvaldo Lustosa Pereira e Michele Guimarães Cavalcante devem agora ser transportados ao município de Curimatá, cidade do Piauí onde os quatro residiam.





Por meio das redes sociais, familiares das vítimas se manifestaram em relação a realização do velório e sepultamento. Michele Guimarães Cavalcante deverá ser velada na casa do pai, na Rua Princesa Isabel.





O velório de Ícaro Luis da Silva Guerra acontecerá na residência em que o jovem residia, na Rua Júlio Borges de Macedo e Hérick Bispo Cavalho será velado na Rua Mestre Marcolino.





Os corpos das vítimas devem chegar a cidade de Curimatá nesta segunda-feira (05).









O acidente





No dia 21 de abril, os quatro jovens estavam em um carro de passeio que colidiu frontalmente com uma carreta. Com o impacto da batida, o veículo saiu da pista e pegou fogo imediatamente, deixando todos os ocupantes carbonizados.





Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.





Os jovens eram naturais do município de Curimatá, no Sul do Piauí. Em nota, a prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nesta terça-feira (22), em memória das vítimas.