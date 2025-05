Polícia diz ter evitado ataque a bomba em show da Lady Gaga no RJ

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério da Justiça e Segurança Pública desarticulou um grupo extremista que planejava um ataque a bomba no show da cantora Lady Gaga, marcado para este sábado (3). A ação resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente. Ambos são suspeitos de integrar uma rede que incentivava a violência, sobretudo contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.





De acordo com as investigações, o grupo agia por meio de plataformas digitais e tratava os atos criminosos como um “desafio coletivo”, buscando notoriedade nas redes sociais. A operação, batizada de Fake Monster, revelou que os envolvidos estavam recrutando jovens para realizar ataques com explosivos improvisados e coquetéis molotov.





O líder do grupo foi preso em flagrante no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma de fogo. Já o adolescente, apreendido no Rio de Janeiro, mantinha material de pornografia infantil armazenado. Ambos faziam parte de um esquema maior que utilizava discursos de ódio e conteúdos violentos para atrair e radicalizar adolescentes.





A ofensiva policial cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em nove municípios espalhados por quatro estados: Rio de Janeiro (Rio, Niterói, Duque de Caxias e Macaé), São Paulo (Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista), Rio Grande do Sul (São Sebastião do Caí) e Mato Grosso (Campo Novo do Parecis). Dispositivos eletrônicos e outros materiais foram apreendidos nos locais vistoriados.





Segundo as autoridades, os alvos promoviam a radicalização online incentivando automutilação, pedofilia e crimes de ódio como parte de uma dinâmica perversa de pertencimento entre jovens. A operação contou com a participação de agentes das Delegacias da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), 19ª DP (Tijuca) e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





(Gazeta Brasil)