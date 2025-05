Criança de oito anos morre após mal súbito em Luzilândia

Angélica Sophia, filha de conselheira tutelar, morre em Luzilândia.

A menina Angélica Sophia, de apenas oito anos, filha da conselheira tutelar Dora Lima, morreu na madrugada de quarta-feira (21), após sofrer um mal súbito em Luzilândia, no Norte do Piauí. A causa da morte ainda será esclarecida por exame pericial.









O Que aconteceu





Mal súbito durante a madrugada: Angélica Sophia começou a passar mal durante a madrugada, horas depois de participar de uma atividade pública na noite de terça-feira (20), em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada em Luzilândia.





Socorro e tentativa de reanimação: Após o início do mal-estar, a menina foi levada às pressas para o Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe de plantão, a criança não resistiu e teve o óbito confirmado ainda na unidade de saúde. As informações são do RevistaAZ.





Investigação da causa da morte: Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o mal súbito. Um exame pericial deve esclarecer a causa da morte repentina de Angélica Sophia.





Velório e homenagens: O corpo da menina está sendo velado na manhã desta quarta-feira (21) na Câmara Municipal de Luzilândia. À tarde, o velório prossegue na residência da família, no Conjunto Maria dos Anjos, onde amigos e familiares prestam suas últimas homenagens.





Via portal Pi24h