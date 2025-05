Irmão de falsa médica é indiciado por esquema de falsificação de atestados em Manaus; veja vídeo

Dib Almeida, irmão de Sophia Livas de Morais Almeida, foi indiciado nesta quinta-feira (22) pela Polícia Civil do Amazonas. A investigação aponta seu possível envolvimento em um esquema de falsificação de atestados médicos. Sophia, de 32 anos, foi presa no início da semana, acusada de exercer ilegalmente a medicina em Manaus.





A prisão ocorreu na última segunda-feira (20), enquanto ela se exercitava em uma academia de luxo na Zona Centro-Sul da capital amazonense. A ação foi resultado de uma série de denúncias que alertaram as autoridades sobre sua atuação como falsa médica.





Dib compareceu espontaneamente à delegacia no período da tarde, sem advogado, que não chegou a tempo de acompanhá-lo no depoimento, que durou cerca de 40 minutos. Na saída, optou pelo silêncio diante da imprensa. Apesar da gravidade das acusações — que incluem falsidade ideológica, furto qualificado e associação criminosa — ele responderá em liberdade.





Além dele, uma funcionária de uma clínica particular também foi indiciada por suspeita de integrar o mesmo esquema criminoso.





As apurações revelaram que Sophia teria obtido acesso ao carimbo de uma médica real, com quem coincidia o primeiro nome, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). De posse do carimbo, ela passou a realizar atendimentos falsos por conta própria, simulando ser uma profissional habilitada.





Veja reportagem:









Fonte: CM7