Após aumento do IOF, memes com “Taxad” voltam a viralizar nas redes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se viu novamente no centro de uma polêmica fiscal e da criatividade dos internautas, com memes com “Taxad” voltando a circular nas redes sociais. A repercussão negativa veio após a equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para compras no exterior feitas com cartões internacionais, gerando uma onda de trocadilhos como “Vini juros”, “taxa de Gaza” e “Zé do Taxão” no X (antigo Twitter).





A decisão inicial elevaria o IOF que, até então, estava programado para uma redução gradual de 3,38% em 2025 até 0% em 2028. A medida gerou forte repercussão negativa, levando o ministro a um recuo parcial no aumento do imposto.





Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, Haddad justificou a mudança afirmando que o governo recebeu alertas do mercado sobre possíveis problemas econômicos futuros e sobre o impacto negativo na imagem do Ministério da Fazenda. Ele enfatizou que o governo está “aberto a corrigir suas decisões sempre que necessário”.





Apesar de classificar o impacto do recuo como “muito baixo”, estimado em menos de R$ 2 bilhões, o ministro alertou que o governo poderá ter que ampliar o corte nos gastos para compensar essa medida. A situação ilustra a sensibilidade das decisões econômicas e o poder da opinião pública, especialmente amplificada pelas redes sociais, em influenciar as políticas governamentais.





Fonte: Gazeta Brasil