Duas pessoas são mortas e outras duas baleadas em tentativa de chacina em Fortaleza

Os proprietários e o clientes do estabelecimento comercial Drinks Bar, localizado na rua Luiz Vieira, 739, bairro Parque São José, em Fortaleza, foram surpreendidos, no fim da noite dessa quinta-feira (22), com homens armados, que dispararam contras as vítimas. Pelo menos, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.





Conforme o relato de um sobrevivente aos policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 22 horas dois homens chegaram ao bar e se comportaram de forma suspeita. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o comportamento dos homens causou apreensão nas pessoas que estavam no bar.





Pouco tempo depois, a dupla saiu e as pessoas ficaram aliviadas. No entanto, a tranquilidade não durou muito.





Nos minutos seguintes, dois homens, que a Polícia não sabe se eram os mesmos que estavam antes do local ou se outras pessoas, chegaram e procuraram a dona do bar.





Ao encontrar a mulher, os criminosos começaram a atirar nela e nas outras pessoas. Um homem e uma mulher morreram no local.





Outras duas vítimas, sendo uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, foram baleadas. O casal foi levado em estado grave por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota (IJF).





Os acusados fugiram em seguida, mas a Polícia não sabe se escaparam de carro ou moto. A motivação do crime também não foi informada.





Um homicídio no mesmo local foi registrado há cerca de duas semanas, segundo testemunhas. A reportagem não conseguiu confirmar se há ligação entre os crimes.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) respondeu, na manhã desta sexta-feira (23), informando que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local do crime, além da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Foram coletados "indícios que subsidiarão as investigações". Diligências são realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 9ª Delegacia do DHPP, para "identificar a autoria do crime".









DIAS VIOLENTOS





A tentativa de chacina fechou um balanço de um dia violento no Estado com, pelo menos, oito pessoas mortas. Os crimes, entre eles um triplo homicídio, ocorreram em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Ceará (relação no fim do texto).





No último domingo (18), outra tentativa de chacina foi registrada em Varjota, cidade distante 263 km de Fortaleza. Na ocorrência, o dono de um bar foi morto e outras quatro pessoas foram baleadas.





No dia seguinte, na segunda-feira (19), quatro pessoas foram presas por suspeitas de participação no crime. Dois deles tentaram fugir, mas foram recapturados.

CHACINA





Além dos casos citados anteriormente, o episódio mais violento do mês de maio foi a chacina registrada no dia 6, na Barra do Ceará, em Fortaleza. A matança aconteceu em um campo de futebol society e deixou quatro pessoas mortas e, ao menos, seis feridas.





Quatro adultos e um adolescente foram capturados suspeitos de participação no crime.





A zona oeste da Capital mostra uma escalada da violência desde o começo do mês de maio, quando duas irmãs influenciadoras digitais foram mortas a tiros, na Barra do Ceará. No dia seguinte, supostamente em retaliação ao assassinato das duas, cinco pessoas foram baleadas, na mesma região.





O namorado de uma das irmãs, o também influenciador digital Antonio Victor de Araújo Ferreira, o 'Moscow', de 18 anos, e mais dois homens foram presos por suspeitas do ato que deixou cinco baleados.









GOVERNO DIVULGA REDUÇÃO DE MORTES





No último dia 14 deste mês, o Governo do Estado divulgou o pagamento de R$ 45,4 milhões, para 25.132 servidores das Forças de Segurança que atingiram suas metas no primeiro ciclo do Programa de Metas Integradas da Segurança Pública (Misp).





Na ocasião, segundo o balanço da SSPDS, em janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, o Ceará reduziu em 18,3% os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) — homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte —, e em 26,8% os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) — roubos e furtos.









HOMICÍDIOS* DE QUINTA-FEIRA (22) NO CEARÁ





Fortaleza: 3

Messejana – 1

Parque São José – 2





Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): 4

Pacajus – 1

Maracanaú – 3





Interior Sul: 01

Juazeiro do Norte – 1





*Dados não consolidados





Fonte: Diário do Nordeste