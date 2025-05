Menino de 4 anos morre após ser picado por cobra

Um menino de 4 anos, identificado como Ítalo Alves, morreu após ser picado por uma cobra cascavel no município de Equador, interior do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu na quinta-feira (22).





De acordo com a família, Ítalo estava brincando em um cômodo da casa enquanto a mãe permanecia na calçada. Em determinado momento, ele se queixou de dor no pé. Sem suspeitar da gravidade, a mãe realizou cuidados paliativos. Com a persistência das dores, o avô decidiu levá-lo para uma unidade de saúde.





Diante da piora do quadro, Ítalo foi transferido para outra unidade com maior estrutura. Foi nesse momento que surgiu a suspeita de picada de cobra, mas, mesmo com os esforços da equipe médica, o menino não resistiu.





Após o falecimento, familiares iniciaram buscas pela residência e encontraram uma cobra cascavel embaixo do sofá. O animal foi morto.





A Prefeitura de Equador divulgou nota de pesar lamentando a tragédia e se solidarizando com a família da criança.





Com informações de Portal da Tropical