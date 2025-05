CPMI do roubo aos aposentados só depois do recesso

Principal suspeito, o governo Lula quer elaborar o relatório final da CPMI.

A criação da CPI mista para investigar o roubo bilionário a milhões de aposentados do INSS foi empurrada para o segundo semestre no Congresso. Sem pressa, como o governo Lula (PT) quer, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que a proposta será “lida” em 17 de junho, em sessão conjunta de Câmara e Senado antes do recesso. A partir de então, estarão abertas as indicações de representantes de partidos e blocos das duas Casas, que não tem prazo para acabar. As informações são do jornalistas Cláudio Humberto, colunista do Diário do Poder.





Com a CPI iniciando apenas em agosto, na melhor das hipóteses a conclusão da investigação ficará para dezembro.





A distribuição de cargos na CPMI é feita por acordo entre deputados e senadores, além dos blocos e partidos de cada Casa. Não há regra.





Principal suspeito, o governo Lula quer elaborar o relatório final da CPMI. Pela tradição, a relatoria caberia ao PL, autor do pedido.





(Diário do Poder)