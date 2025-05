Empresária tem fábrica de bebês reborn e vende 300 bonecas por mês

Uma fábrica no interior de São Paulo vende por mês pelo menos 300 bebês reborn, bonecas realistas que imitam recém-nascidos e que viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas. Apesar de gerar curiosidade, as bonecas não são uma novidade. Em Guaratinguetá (SP), há pelo menos uma década que o brinquedo promove o sustento de diversas famílias.





A proprietária da fábrica, Ana Luiza Dixon, de 42 anos, conta que começou no ramo por acaso, há cerca de 11 anos, por causa da filha. Ela queria dar uma boneca realista para a menina, na época com 6 anos, mas não tinha dinheiro, por ser um artigo caro.





Sem recursos, Ana Luiza comprou uma boneca simples e adaptou como conseguiu ao formato reborn, assistindo tutoriais na internet. Ela decidiu publicar uma foto da boneca nas redes sociais e passou a receber encomendas. Assim, o que era um lazer virou fonte de renda e o negócio acabou expandindo.





“Foi algo bem natural. Eu sempre gostei muito de artesanato, mas eu fazia por hobby, em casa. Eu achei que era capaz de fazer para minha filha uma e foi fluindo. Depois que comecei a vender algumas, eu vi que precisava me aperfeiçoar e aí fiz cursos. Já fiz um curso nos Estados Unidos e fiz um curso em São Paulo, para poder ir aprendendo cada vez mais, para deixar os bebês cada vez mais realistas”, contou Ana Luiza.





Antes do sucesso das bonecas, Ana trabalhava em um comércio especializado em tecnologia com o marido, mas percebendo que poderia viver com o dinheiro das vendas de bonecas, eles decidiram fechar a loja para se dedicarem exclusivamente ao ofício.





“Antes, eu e meu marido tínhamos uma loja de informática, trabalhávamos no comércio. Inclusive, a gente fechou essa loja e hoje meu marido trabalha comigo, a gente trabalha junto fazendo as bonecas”, afirmou.





Aos poucos, a fábrica foi crescendo. Atualmente, o local emprega 35 pessoas que trabalhavam na fabricação dos bebês reborn. Por mês, pelo menos 300 bonecas realistas são vendidas pelo local.





Ana conta que na fábrica dela o preço das bonecas vária de R$ 599 a R$ 2 mil. Geralmente, as de R$ 599 são as de estoque, vendidas a pronta entrega. Já as mais caras são encomendas específicas que levam de um a cinco dias para ficarem prontas.





Apesar de crianças e adultos colecionadores serem os maiores clientes, Ana conta que já atendeu pedidos de mães que perderam filhos ou que por algum problema genético não podem conceber crianças.





Os materiais usados na confecção das bonecas também variam, podendo serem feitas de vinil ou silicone sólido e o corpinho é de tecido. Os cabelos são de fibra sintética, para os cabelos mais finos remetam ao recém-nascido.