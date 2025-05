Tentativa de chacina em bar deixa um morto e quatro feridos em Varjota

Criminosos fizeram distração para viatura policial sair da cidade e aproveitaram para cometer o crime em um bar.

Uma tentativa de chacina deixou um morto e mais quatro pessoas baleadas, na tarde deste domingo (18), em um bar no bairro Pedreira, em Varjota.





De acordo com a Polícia, criminosos fizeram uma falsa comunicação, por meio de ligação, de que estava ocorrendo um assalto no interior do município. A viatura se deslocou para a zona rural e aproveitando que a cidade estava desguarnecida, os atiradores foram para o local e abriram fogo contra quem estava no estabelecimento.





Givanildo Carlos do Nascimento, 43, proprietário do bar, morreu na hora, inclusive foi atingido com vários disparos na cabeça. Outros quatro foram socorridos para o Hospital Municipal.

João Rodrigues de Souza, 59

Pedro Carneiro Neto Magalhães, 71

Manoel Marques da Silva, 29

Erivaldo Oliveira Magalhães, 51

Uma grande movimentação policial está no local, contando com viaturas do Raio, COTAR, Santa Quitéria, Guaraciaba do Norte e Sobral, que farão buscas por toda a região.





A ocorrência continua em andamento. O corpo de Givanildo será recolhido para o núcleo da Pefoce de Sobral.





Com informações do portal A Voz Sta. Quitéria

foto Roberto Lira