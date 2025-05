Trump lamenta diagnóstico de câncer de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (foto), afirmou neste domingo, 18, estar “triste” com o diagnóstico de câncer de próstata de Joe Biden, seu antecessor e rival político.





“Melania e eu lamentamos saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Desejamos a Jill e à família nossos melhores votos e uma rápida e bem-sucedida recuperação para Joe”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.





Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com uma forma agressiva da doença, que já se espalhou para os ossos, segundo informou um porta-voz. O diagnóstico foi feito após a identificação de um pequeno nódulo durante exames motivados por sintomas urinários.





“O presidente Joe Biden foi examinado para um novo achado de um nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea”, diz a nota.





“Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz.”









Biden e a família avaliam as opções com os médicos.









Repercussão





Republicanos aliados de Trump também comentaram a notícia.





A senadora Susan Collins, do Maine, afirmou estar “triste ao saber do diagnóstico de câncer do presidente Biden”. O senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, disse estar “rezando por sua recuperação completa”. Mike Lee, de Utah, lamentou a “triste notícia”. A deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, declarou: “O câncer é realmente horrível. Meu pai faleceu em 2021 com câncer. Rezem por Joe Biden e sua família”.





Biden deixou o cargo em janeiro, após desistir da tentativa de reeleição. A decisão veio na esteira de um debate desastroso em junho do ano passado, no qual o então presidente se mostrou confuso e com dificuldade para concluir frases. Kamala Harris assumiu a candidatura democrata, mas foi derrotada por Trump em novembro.





Desde então, Biden tem mantido um perfil discreto em Delaware, com visitas esporádicas a Washington.





Fonte: O Antagonista