ESCÂNDALO: Entidade aumentou ‘filiados’ em 20.000.000% e faturou R$105 milhões dos aposentados

Relatório revela que o Tribunal de Contas da União (TCU) sabia muito sobre a gatunagem no INSS, que “segurou” por um ano, enquanto sindicatos e associações picaretas batiam a carteira de aposentados, com ajuda de dirigentes do governo. A ONG Ambec (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos) tinha só 3 filiados 2021, disparou para 40.557 em 2022 e saltou para incríveis 601.624 “filiados” em 2023, faturando R$105 milhões. Cresceu 20.000.000%.









Reclame Aqui





Site especializado em reclamações já dava sinais quanto a reputação da Ambec: foram quase 7,6 mil reclamações registradas em três anos.









Meteu a mão





A maioria das reclamações, aponta tabela anexada ao relatório do Tribunal de Contas, é relacionada às cobranças indevidas, 81,7%.









Vacas magras





O crescimento de associados refletiu no caixa da Ambec. Não ganhou nada com repasses em 2021, à época com apenas três filiados.









Caminhão de dinheiro





Em 2022, a associação viu o primeiro respiro: faturou R$14,7 mil em repasses. O número disparou para mais de R$90,3 milhões em 2023.





(Diário do Poder)