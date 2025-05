Fisiculturista de 30 anos morre de parada cardiaca durante competição

O atleta Wanderson da Silva Moreira, de 30 anos, morreu, na tarde do último sábado (10), durante uma competição de fisiculturismo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O fisiculturista era natural de Rondonópolis (MT) e estava na cidade para o evento Pantanal Contest.





Informações da polícia apontam que Wanderson estava acompanhado de um amigo, que também viajou para o concurso, no bairro Jardim Autonomista.





Segundo o boletim de ocorrência do caso, Wanderson teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrido por uma equipe especializada do evento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O amigo dele, que relatou o caso à polícia, afirmou que o atleta tinha pressão alta.





Um dos socorristas da equipe apontou que uma massagem cardíaca foi conduzida por cerca de 1h20. Além disso, seis choques foram feitos e Wanderson foi intubado, mas não resistiu.





Apesar do falecimento do atleta, o evento continuou após o atendimento. Wanderson deixou esposa e dois filhos.





Com a confirmação do falecimento, o treinador dele deixou mensagem emocionada por conta do ocorrido. "Não tenho palavras para descrever a profundidade da tristeza e do choque que ainda estou. Não era um atleta, era um grande amigo, um pai de família, um homem de coração imenso que estava disposto sempre a ajudar quem precisava dele", escreveu ele.





O Pantanal Contest, competição da qual Wanderson participaria, foi criado em 2021 em Cuiabá (MT) e é organizado pela National Physique Committee (NPC). Os que participam do evento podem se qualificar para outras competições PRO, como Mr Olympia Brasil, Arnold Classic South América e Musclecontest.





Fonte: Diário do Nordeste