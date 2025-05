Incêndio atinge fábrica de velas em Fortaleza; duas pessoas passam mal durante ocorrência

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas no bairro Boa Vista, em Fortaleza, na tarde deste domingo (4). As chamas consumiram todo o galpão da empresa, atingindo a área de produção e os setores administrativos. Duas pessoas passaram mal durante a ocorrência e precisaram de atendimento médico.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), uma gestante de 22 anos apresentou alteração na pressão arterial e um homem de 29 anos sofreu um quadro de hemorragia digestiva. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Itaperi.





O incêndio causou prejuízos significativos à empresa. Segundo o proprietário, foram destruídas máquinas industriais, toneladas de parafina, estoques de insumos, documentos, equipamentos administrativos e até uma motocicleta. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.





A ocorrência foi registrada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e atendida por equipes dos Bombeiros, que chegaram ao local e encontraram o galpão tomado pelas chamas. O fogo foi controlado por volta das 18h30, mas os trabalhos de rescaldo — para eliminar focos residuais e evitar reignições — se estenderam até o início da noite.





A operação também teve como objetivo evitar que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos, inclusive uma residência localizada ao lado da fábrica. A Enel, companhia de distribuição de energia, foi acionada para desligar a rede elétrica da área, garantindo a segurança das equipes e moradores. A Defesa Civil de Fortaleza também enviou uma equipe técnica para avaliar a integridade da estrutura da fábrica e orientar os moradores das imediações.





Após o controle das chamas, o local foi deixado sob responsabilidade dos gestores da empresa, com a recomendação de uma nova vistoria da Defesa Civil nos próximos dias, para avaliação detalhada dos danos à estrutura.





