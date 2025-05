NEM DR. CABETO ESCAPOU: ex-secretário de Saúde é assaltado em plena luz do dia em Fortaleza (vídeo)

O ex-secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, foi vítima de um assalto no dia 20 de abril de 2025, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, quando dois homens em uma motocicleta o abordaram, anunciaram o roubo e o ameaçaram. O médico não reagiu, e os criminosos fugiram logo após a ação, registrada por câmeras e divulgada nas redes sociais. A Polícia Civil informou nesta segunda-feira, 12 de maio, que o caso está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial, que instaurou inquérito e realiza diligências para identificar os autores, mas, até o momento, ninguém foi preso. Assista!





Fonte: Blog César Wanger