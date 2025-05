Operação do MP/CE e Polícia Civil afastou agente político suspeito de envolvimento no esquema de desvio de recursos públicos em Ubajara

O Ministério Público do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Ubajara, e a Polícia Civil deflagram, na manhã desta quarta-feira (14/05), na 3ª fase da Operação “Castelo de Cartas”, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos na Prefeitura de Ubajara. Um mandato de busca e apreensão foi cumprido na residência e no gabinete de um agente político suspeito de integrar o esquema infrator. Foram apreendidos um aparelho celular, um computador e uma agenda com anotações que irão subsidiar as investigações. A pedido do MP, o agente político também foi afastado das funções públicas por 90 dias, podendo responder por crime contra a Administração Pública.





Conforme as investigações, o agente político foi um dos beneficiários de uma infração de esquema que seria comandada por um servidor municipal de Ubajara. Ele se apropriou de peças de veículos e combustíveis adquiridos pela Prefeitura para a manutenção da frota do município. A organização criminosa ainda seria composta por outras quatro pessoas, entre empresários e “laranjas”, além de uma empresa de autopeças e um posto de combustíveis. Os cinco investigados foram alvos da 1ª fase da operação, deflagrada em 26 de dezembro de 2024, e o servidor municipal, na 2ª fase, que ocorreu quatro dias depois.









Nome da operação





A operação recebeu o nome de “Castelo de Cartas”, dada a fragilidade que a estrutura tem quando se retira uma carta, já que as demais podem cair facilmente.