Polícia Civil prende quatro suspeitos de tentativa de chacina em Varjota (CE)

A ação policial é parte das investigações sobre o ataque ocorrido em um bar no bairro Pedreira, em Varjota.

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento em uma tentativa de chacina que deixou um morto e quatro feridos no último domingo (18), no município de Varjota, interior do Ceará. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão contra o Crime Organizado (Draco/Norte), com apoio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante diligências realizadas nesta segunda-feira (19) no município de Boa Viagem.





Durante a operação, os agentes apreenderam armas de fogo, munições e até uma granada, o que reforça a suspeita de que o grupo esteja ligado a organizações criminosas atuantes na região. Os quatro suspeitos foram conduzidos para uma unidade da Polícia Civil, e a ocorrência segue em andamento.





A ação policial é parte das investigações sobre o ataque ocorrido em um bar no bairro Pedreira, em Varjota. Na ocasião, dois homens armados chegaram em uma motocicleta e abriram fogo contra os frequentadores do local, matando o proprietário do bar, Givanildo Carlos do Nascimento, de 43 anos, e ferindo quatro clientes, com idades entre 29 e 71 anos. Três das vítimas já receberam alta médica, enquanto uma permanece internada.





De acordo com a SSPDS, os criminosos usaram uma falsa denúncia de assalto na zona rural da cidade para desviar a atenção da polícia, facilitando a execução do atentado no bar, que acontecia durante uma confraternização.





As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Municipal de Varjota, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A motivação do crime ainda não foi revelada pelas autoridades, mas há suspeitas de envolvimento de facções criminosas.





Quatro suspeitos de tentativa de chacina em Varjota (CE) são presos pela Polícia Civil





A prisão dos suspeitos ocorre em meio à Operação Integração Saturação Total, deflagrada pelo governador Elmano de Freitas em 7 de maio, como resposta ao aumento da violência no estado. A ação reforça o policiamento ostensivo e investigativo, com foco no combate às facções criminosas. Em uma semana, 266 suspeitos foram capturados em diferentes municípios cearenses. A SSPDS segue com as investigações e novas prisões não estão descartadas.