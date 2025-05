Sanfoneiro Wanderley do Nordeste morre aos 52 anos na Bahia

O sanfoneiro Wanderley do Nordeste, de 52 anos, morreu na sexta-feira (16) no Hospital Municipal de Andorinha, no norte da Bahia. Ele passou mal enquanto estava na casa da mãe, na zona rural do município, e foi levado ao hospital, onde chegou a ser intubado enquanto aguardava transferência para Juazeiro. No entanto, não resistiu.





Entre os projetos dos quais participou, destacam-se apresentações solidárias em unidades de saúde do Vale do São Francisco, como a Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e Infância (Apami) e o Hospital Dom Tomás (HDT), referência no tratamento contra o câncer na região.





Wanderley começou a tocar sanfona aos 12 anos, inspirado pelo pai, José Berlamino. Em 1996, mudou-se para Juazeiro e iniciou oficialmente sua trajetória como músico profissional. Gravou oito CDs e um DVD ao longo da carreira.





Em 2016, foi diagnosticado com um tumor no intestino, passou por cirurgias e sessões de quimioterapia, e voltou a se apresentar. Além do forró, também se dedicou à música religiosa, participando de eventos católicos.





Nas redes sociais, fãs, amigos e colegas de profissão prestaram homenagens e destacaram o legado deixado por ele. Wanderley deixa dois filhos.





O velório ocorreu na Fazenda Baraúnas, na zona rural de Andorinha, e o sepultamento foi marcado para as 16h de sábado (17), em Jaguarari, cidade vizinha.





Fonte: Gazeta Brasil