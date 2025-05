Violência sem fim: Mulheres são assassinadas perto de áreas de lazer em Fortaleza e Maracanaú

Na noite desta segunda-feira, 5, a violência voltou a assustar moradores de Fortaleza e Maracanaú, na Região Metropolitana do Ceará. Duas mulheres foram vítimas de tiros em locais próximos a equipamentos esportivos, deixando a população preocupada e triste com o aumento da criminalidade na região.





As vítimas, ainda não identificadas oficialmente, foram mortas em pontos bastante movimentados. Uma delas foi encontrada nas imediações do Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A outra foi atingida próximo à Areninha do bairro Jardim Jatobá, em Maracanaú.





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena chocante: ao menos oito crianças correndo assustadas após ouvirem disparos ao lado da Areninha. O momento de pânico evidencia o impacto da violência, especialmente em locais que deveriam ser de lazer e convivência segura para toda a família.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará está investigando os dois casos. No entanto, até o momento, ainda não há informações sobre prisões ou as motivações por trás desses crimes.





Com informações do Blog do César Wanger