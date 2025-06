Alunos de Colégio Salesiano fazem "brincadeira do desmaio" e prática acende alerta aos pais; veja vídeos

Vídeos que circulam em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas mostram alunos da rede de Colégio Salesiano praticando uma brincadeira perigosa na instituição de ensino. As imagens não indicam a localidade da unidade do colégio no país, mas acenderam um alerta sobre a segurança e o bem-estar dos estudantes.





Nas imagens, é possível ver as crianças praticando a ‘brincadeira do desmaio’, também conhecida como ‘blackout challenge’ ou ‘chocking game’, que consiste em induzir a perda de consciência por meio da restrição de oxigênio ao cérebro, seja por compressão do pescoço ou hiperventilação seguida de expiração forçada. A prática, extremamente arriscada, pode levar a convulsões, danos cerebrais permanentes e até mesmo à morte.





Veja: