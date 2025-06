FBI prende chinesa por trazer fungo letal escondido aos EUA

O FBI prendeu a pesquisadora chinesa Yunqing Jian por contrabandear para os Estados Unidos um fungo capaz de destruir lavouras inteiras e envenenar alimentos.

O caso, anunciado na noite desta terça, 3, representa uma das mais graves ameaças à segurança alimentar americana nos últimos anos.





O fungo, chamado Fusarium graminearum, ataca plantações de trigo, milho, cevada e arroz.





Ele causa a doença conhecida como giberela, que apodrece as espigas, reduz a produção e contamina os grãos com toxinas.





Se ingeridas por humanos ou animais, essas toxinas provocam vômitos, diarreia, danos no fígado e problemas reprodutivos. Os prejuízos agrícolas causados por esse patógeno somam bilhões de reais todos os anos.





Segundo o FBI, Yunqing Jian trouxe amostras do fungo da China e levou escondidas para um laboratório da Universidade de Michigan, onde trabalhava como pesquisadora.





Documentos encontrados em seu celular mostram que ela seguia diretrizes do Partido Comunista Chinês e recebia financiamento do regime para estudar o mesmo fungo na China.





O namorado de Jian, Zunyong Liu, também foi acusado. Ele tentou entrar nos EUA com amostras do mesmo fungo escondidas na mochila, pelo aeroporto de Detroit, em julho de 2024.





Primeiro, mentiu aos agentes. Depois, confessou que pretendia multiplicar o material biológico no laboratório da universidade, com ajuda de Jian.





Ambos foram denunciados por conspiração, contrabando de material biológico, mentiras às autoridades e fraude de visto.









Jian está presa, aguardando audiência. Liu deixou os EUA.





O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que o caso comprova os esforços do regime chinês para infiltrar espiões e pesquisadores em instituições americanas com o objetivo de sabotar a produção de alimentos.





“Trazer um agente de agroterrorismo para dentro do país não é só crime. É uma ameaça direta à segurança nacional”, disse.





O FBI conduziu a operação em parceria com a Alfândega e Proteção de Fronteiras. A Universidade de Michigan declarou que não recebeu recursos do governo chinês e colabora com a investigação.





Nos EUA, o Fusarium graminearum é considerado o inimigo número um do trigo e da cevada. Em lavouras afetadas, o fungo deixa os grãos ocos, escuros e cheios de veneno invisível.





O consumo desses grãos pode contaminar rações, farinhas e até alimentos processados. Se espalhado, o patógeno compromete a produção nacional de alimentos básicos e ameaça a saúde de milhões de pessoas.





As autoridades tratam o caso como uma tentativa deliberada de bioterrorismo. Investigações continuam, e os acusados podem ser condenados à prisão e à deportação.





