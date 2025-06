Até parece que Haddad quer punir, taxando, quem investe no Brasil

A conclusão mais frequente, nesta segunda (9), nas conversas entre políticos e economistas, é a de que não há limites para estupidez no governo Lula (PT), quando o maior objetivo não é o equilíbrio fiscal, mas vingança ou justiçamento. Na reunião de domingo, na residência do presidente da Câmara, foram várias as referências raivosas à classe média e isso explica a decisão de taxar quem investe nos setores imobiliário e agrícola, em lugar do governo, por meio de LCIs e LCAs.









Xô, investidores





Do mesmo modo, taxar debêntures incentivadas parece ter o objetivo suicida de afugentar investidores, como nos casos da LCI e da LCA.









"Desincentivadas"





As “debêntures incentivadas” foram criadas para a atrair investimentos onde há crônico desinteresse do governo: infraestrutura.









Abestados vencidos





A estratégia foi vencer Motta e Alcolumbre pelo cansaço, em 5 horas de reunião, para empurrar mais impostos goela abaixo dos abestados.









Coisa de gente infeliz





Gleisi na reunião era mau presságio: ela tem visão preconceituosa dos investidores. Chamou de “rentistas” os que investem no Brasil, pessoas que, como poupadores, têm a legítima expectativa de rendimentos.









Não sabem o que fazem

É constrangedora a lista dos participantes da reunião de domingo (8) sobre alternativas ao decreto do IOF: nenhum deles entende de economia. A começar pelo ministro, ignorante confesso no tema.









Papagaios de pirata

Os políticos que invadiram a casa do presidente da Câmara, alguns sem convite, não estavam nem aí para discutir supostas alternativas ao desastroso decreto do IOF. Eles queriam apenas aparecer na foto final.









Roedor de corda





Presidente da Câmara, Hugo Motta afirmou não ter compromisso de aprovar as “alternativas” para o aumento do IOF. No projeto da anistia, sua garantia à oposição é que “não iria impedir a tramitação...”. Anrã.









Gasta sem dó





Não bastasse a milionária gastança de Lula na França, Margareth Menezes (Cultura), aboletada na comitiva, também teve seus momentos de opulência: van com motorista para a ministra custou R$19,4 mil.









Itamaraty passa vergonha





“Itamaraty” virou assunto do dia na rede social “X”, após reagir ao caso do veleiro de ativistas (incluindo um brasileiro) apreendido por Israel. O mesmo Itamaraty fez silêncio vergonhoso quando terroristas do Hamas mataram covardemente cerca de 1.200 pessoas, incluindo 5 brasileiros.









EsbanjAir





Enquete do Diário do Poder aponta que, na opinião de 94,4% dos participantes, viagens de Lula e Janja só servem parar torrar dinheiro dos pagadores de impostos. Só 5,6% acreditam que trazem benefícios.









Reta final





Caminha para melancólico fim a CPI das Bets, com pouca chance de dar em alguma coisa. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da comissão, lê o relatório final nesta terça-feira (10).









Pensando bem...





...aumentar impostos em vez de cortar despesas é o que Elon Musk chama de “abominação repugnante”.





Fonte: Diário do Poder