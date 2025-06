Menino de 8 anos é espancado e morto por ser cristão

Um menino de 8 anos foi espancado e morto por ser cristão. O caso aconteceu recentemente na Indonésia, conforme informações da agência missionária Portas Abertas.





O garotinho foi identificado como Khristopel. Ele era gentil e amoroso, mas teve sua vida tragicamente interrompida após ser brutalmente agredido por colegas mais velhos na escola.





O menino cristão, carinhosamente chamado Khris pela família, tinha olhos brilhantes, coração caloroso e muitos sonhos. Ele adorava andar de bicicleta, brincar com sua irmãzinha Mika e ajudar a mãe em casa.





Khristopel sonhava em ser soldado quando crescesse, um protetor dos necessitados. Ele era uma das poucas crianças cristãs em sua escola primária na Indonésia.





Uma tarde, Khris chegou em casa com a roupa suja de terra e o pneu da bicicleta furado. Quando o pai, Gimson, perguntou o que havia acontecido, ele disse que um amigo havia furado o pneu com uma agulha e que as roupas estavam sujas porque tinha caído. Mas Gimson percebeu que havia algo errado.





No dia seguinte, Khris voltou para casa mais cedo do que o normal. A partir daquele dia, o menino começou a reclamar de dores no estômago. Seu andar ficou lento, curvado. Ele fazia caretas de dor, segurando a barriga. À noite, a febre apareceu. A família não o levou imediatamente ao médico. Normalmente, quando ele ficava doente, bastava dormir, comer um pouco e logo melhorava.





Mas, dessa vez, ele não melhorou. Mais tarde naquele dia, um colega de Khris revelou o bullying.





– Seu Deus, Jesus, tem cabelo comprido! Ele parece esquisito – provocaram os meninos mais velhos.





Khris, em defesa do que considerava sagrado, bateu em um deles. E, em resposta, foi espancado. Bateram em suas costas, ombros e cabeça. Um dos meninos chegou a acertar o joelho no estômago de Khris – daí vinham as dores que ele sentia.





Gimson confrontou os pais dos agressores e os professores naquele dia. Eles admitiram a agressão e se comprometeram a ajudar com a recuperação.





Gimson levou o filho ao pronto-socorro. Os médicos descobriram que a área ao redor do estômago, o plexo solar, estava gravemente infeccionada. Sangue começou a sair da boca de Khris.





Às 2h10 da manhã, no dia 26 de maio, exatamente uma semana após o bullying, Khristopel deu seu último suspiro.





Foi realizada uma autópsia no corpo de Khris antes do sepultamento. O caso ainda está sendo investigado pela polícia e também ganhou atenção nacional.









NUNCA ESQUECIDO





Os pais do garotinho deram declarações sobre o filho. O nome deles não foi divulgado.





– Ainda passo suas roupas e canto louvores como antes. Pode parecer que estou bem, mas por dentro estou despedaçada. Eu trocaria toda a ajuda que recebemos por apenas mais um dia com ele – disse a mãe de Khris.









Seu pai acrescentou:





– Ele era um menino bondoso, lindo. Nunca quis ser um peso. Só queria servir. O sonho dele de ser soldado, e se foi.





Gimson expressou sua gratidão pelo apoio recebido de parceiros locais da Portas Abertas.





– Obrigado por virem até aqui para nos ajudar e apoiar. Por favor, orem para que encontremos forças para aceitar essa realidade. Esperamos que nosso filho, Khris, seja lembrado por muitos e que uma tragédia como essa nunca mais aconteça – concluiu.





Via portal Pleno News