Homem é preso em flagrante após abusar sexua1mente de galinhas

Com 66 anos ele foi detido em Cascavel, no Oeste do Paraná, acusado de praticar zoofilia em uma propriedade no bairro Esmeralda. A prisão ocorreu no último sábado (7) após a proprietária do local observar atitudes suspeitas envolvendo seus animais de estimação. Sabendo disso, ela instalou câmeras de vigilância que registraram o abuso.





De acordo com a Polícia Militar, o homem estava morando temporariamente na propriedade quando começaram a ser constatadas mortes incomuns de galinhas e de um coelho da dona da casa. Preocupada, ela decidiu monitorar o galinheiro com câmeras de segurança, que flagraram o idoso cometendo atos de abuso sexual contra os animais.





As imagens coletadas foram determinantes para a prisão do suspeito no mesmo dia. Durante a ação policial, a cama utilizada pelo homem foi encontrada suja com penas e resíduos provenientes dos animais, reforçando as evidências do crime.





O caso de zoofilia na cidade do Paraná foi encaminhado para a Delegacia Cidadã, onde o homem responderá pelos procedimentos legais previstos.





Fonte: @folhadocacau_