Mulher ateia fogo no próprio carro durante abordagem da PM em Santa Catarina

Na tarde de sexta-feira (27), uma mulher foi presa em flagrante após atear fogo no próprio carro, um VW Gol com placas de Ipira, durante uma abordagem da Polícia Militar em Piratuba, no Oeste de Santa Catarina. O incidente ocorreu por volta das 16h50, na Avenida Governador Jorge Lacerda, próximo à ponte Irineu Bornhausen, quando os policiais constataram irregularidades no veículo, como licenciamento vencido, e na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, vencida desde abril. Informada de que o carro seria guinchado, a mulher, que acompanhava o motorista, reagiu de forma extrema ao tentar impedir a apreensão.





Durante a fiscalização, os agentes iniciaram os procedimentos para a autuação e acionaram o guincho. A mulher pediu para retirar seu filho do veículo e, em seguida, retornou com uma sacola contendo líquido inflamável, ateando fogo no carro diante dos policiais. O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e controlou as chamas em cerca de 10 minutos, evitando que o incêndio se alastrasse. Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido, mas o interior do veículo foi completamente destruído.





A mulher foi detida no local e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Piratuba, onde responderá por dano ao patrimônio. A ocorrência, considerada inusitada pelas autoridades, destaca os riscos de reações impulsivas durante fiscalizações de trânsito. O caso serve como alerta para a importância de cumprir as normas de trânsito e evitar ações que possam comprometer a segurança pública.





Fonte: ND+