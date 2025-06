São João 2025 de Sobral começa com shows de Alok, Rogerinho e Guilherme Dantas

Com entrada gratuita, evento terá 18 atrações musicais, Festival de Quadrilhas e muito mais em nove dias de festa na Arena Aeroporto.

Começa nesta quinta-feira, 26 de junho, a programação do São João 2025 de Sobral. Serão nove dias de programação que incluem o XXIV Festival de Quadrilhas e a comemoração do aniversário de 252 anos de Sobral. O line-up inclui Xand Avião, Alok, Cláudia Leitte, Zé Vaqueiro, Henry Freitas, Raça Negra, Forró Real, Calcinha Preta, Mari Fernandez, Ávine Vinny e muito mais. O evento será realizado na já tradicional Arena Aeroporto (Av. Alonso de Sá Ponte, 48 – Jerônimo de Medeiros Prado), com realização da Prefeitura de Sobral.





O maior São João do interior do Ceará, a edição 2025 do São João de Sobral promete uma experiência grandiosa com estrutura inédita, 18 grandes atrações musicais e nove dias de festa totalmente gratuita. Em uma celebração que fortalece a cultura nordestina e a tradição dos festejos juninos, o São João de Sobral conta com uma estrutura ampla e diversificada: cidade cenográfica, entrada principal sinalizada, estacionamento gratuito, parque de diversões, praça de alimentação, fazendinha com atrações para todas as idades, além do XXIV Festival de Quadrilhas de Sobral, que vai reunir grupos tradicionais e apresentações que encantam o público a cada ano.





A programação musical é um espetáculo à parte. Nomes de destaque do cenário nacional e internacional sobem ao palco principal durante os seis dias de festa. O line-up inclui Xand Avião, Alok, Cláudia Leitte, Zé Vaqueiro, Henry Freitas, Raça Negra, Forró Real, Calcinha Preta, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Rogerinho, Mateus Ximenes, entre outros artistas consagrados, compondo uma agenda que celebra a diversidade dos ritmos populares, passeando pelo forró, pagode, piseiro, axé e até música eletrônica, garantindo diversão para todos os gostos.









04 de julho – Aniversário de Sobral





O encerramento da programação será marcado por uma data simbólica: o aniversário de 252 anos de Sobral, comemorado em 05 de julho. A cidade vai celebrar seus novos ciclos com uma festa com Cláudia Leitte, Henry Freitas e Calcinha Preta no palco principal. A data especial celebra o orgulho sobralense, fortalecendo os laços entre o povo e sua cultura em um evento que mistura alegria, tradição e reconhecimento à trajetória da cidade.





Além de promover entretenimento gratuito e de qualidade, o evento deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionando setores como o turismo, comércio, hotelaria, transporte e alimentação. Uma união de forças que traduz o compromisso da gestão municipal em oferecer lazer, cultura, geração de renda e valorização das tradições populares.





Um dos mais expressivos festejos juninos da história da cidade, o evento promete ser um marco para a economia local, além de uma excelente oportunidade para geração de renda. O São João de Sobral deve atrair mais de 200 mil visitantes e movimentar mais de R$ 20 milhões nos seis dias de programação, gerando mais de 1500 vagas de trabalho temporárias.





Confira a programação completa:





26/06 (Quinta-feira)





Alok





Rogerinho





Guilherme Dantas









27/06 (Sexta-feira)





Forró Real





Edilardo Galvão





Mateus Ximenes









28/06 (Sábado)





Raça Negra





Ávine Vinny





Marcos Vinícius









02/07 (quarta-feira)





Xand Avião





Mari Fernandez





Lucca Medeiros









03/07 (Quinta-feira)





Zé Vaqueiro





Léo Foguete





Stephany Lima









04/07 (Sexta-feira – Aniversário de Sobral)





Cláudia Leitte





Henry Freitas





Calcinha Preta