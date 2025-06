Trump alerta Irã: “Se nos atacarem, o poderio das Forças Armadas dos EUA cairá sobre vocês”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (15) que o país não teve participação no ataque contra o Irã ocorrido durante a madrugada, em meio à crescente escalada militar entre Teerã e Israel. Em uma publicação na rede Truth Social, Trump declarou: “Os Estados Unidos não tiveram nada a ver com o ataque ao Irã desta noite”.





A declaração veio após ameaças do governo iraniano, que advertiu os EUA e seus aliados para que não interfiram nem apoiem Israel nos bombardeios desencadeados por Teerã.





Apesar do tom de distanciamento, Trump fez um alerta direto: “Se o Irã nos atacar de qualquer forma, toda a força e poder das Forças Armadas dos Estados Unidos cairá sobre vocês em níveis nunca antes vistos”.





Ele também indicou a possibilidade de uma saída diplomática para o conflito: “Podemos chegar facilmente a um acordo entre Irã e Israel e pôr fim a esse derramamento de sangue”.





As declarações ocorreram enquanto Israel amanhecia após uma noite marcada por intensos ataques com mísseis lançados pelo Irã. As investidas causaram grandes danos em várias regiões israelenses e deixaram ao menos dez mortos e mais de 150 feridos — sendo o ataque mais letal desde o início da nova fase do conflito, que começou na noite de quinta-feira (12), quando Israel lançou uma ofensiva contra instalações militares iranianas.





A quinta onda de ataques, registrada no fim da noite de sábado, atingiu principalmente a cidade de Tamra, no norte de Israel, próxima a Haifa. De acordo com a polícia israelense, quatro mulheres de uma mesma família morreram — duas com cerca de 40 anos, uma jovem de 20 e uma menina de 13.





Já na madrugada de domingo, uma sexta onda de mísseis atingiu Bat Yam, ao sul de Tel Aviv, e a região de Sefelá, a oeste de Jerusalém.





Em Bat Yam, o serviço nacional de emergência médica de Israel, Magen David Adom (MDA), confirmou a morte de uma mulher de 69 anos, outra de 80 e duas crianças de aproximadamente 10 anos. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave e sete com ferimentos moderados.





Equipes de resgate seguem atuando, especialmente em um prédio de oito andares severamente danificado.





Na região de Sefelá, o MDA informou que 37 pessoas ficaram feridas: duas em estado grave, 12 com ferimentos moderados e 23 com ferimentos leves.





(Com informações de AFP e EFE)