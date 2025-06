Tudo sobre a briga ocorrida ontem próximo ao Estádio Juvenal Melo, na cidade de Crateús

Ontem, 29/06/2025, por volta das 18h20, durante patrulhamento Tolerância Zero, policiais do BEPI/COTAR receberam informações sobre uma briga generalizada de torcidas, depredação de veículos, agressões e roubo de celulares após um jogo no Estádio Juvenal Melo, localizado na Rua Dr. Luis Chaves Melo, na cidade de Crateús.





A informação indicava que os suspeitos eram de Sobral e já haviam se evadido do local em uma caminhonete Topik de cor cinza, em direção ao Distrito Sucesso. A equipe composta pelo Patrulha Charlie, comandada pelo Sgt. Acleziano (COTAR 18) e pelo COD 05, juntamente com duas viaturas da Força Tática do 7º BPM de Crateús (VTR 7703, comandada pelo CB Tiago, e VTR 7671, comandada pelo SD Holanda), alcançou os suspeitos.





Após abordagem e revista em todos os indivíduos, eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Crateús para maiores averiguações. Na delegacia, uma vítima de roubo de aparelho celular e que havia sofrido agressões reconheceu pelo menos quatro suspeitos, que acabaram sendo autuados com base nos seguintes artigos:





Art. 201 da Lei Geral do Esporte

Art. 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)

Art. 157 do Código Penal (furto/roubo)

Art. 307 do Código Penal (resistência)





Objetos apreendidos:





1 soco inglês de plástico

1 soco inglês de ferro

1 lata de tinta spray

1 bandeira com o escudo do time do Ceará

1 bandeira com o escudo da torcida organizada "Fúria Real" da Vila Real de Sobral

1 celular Realme Note 50, cor azul





Ao todo, foram conduzidas à delegacia 20 pessoas, incluindo três menores de idade. Um dos suspeitos tinha mandado de prisão em aberto.





Com informações do Blog do Tony Sales