Venha para Camocim e aproveite o melhor São João do litoral na Pousada Maresia!

Se você está pensando em passar momentos inesquecíveis durante o São João, venha para Camocim e hospede-se na Pousada Maresia. Localizada no coração da cidade, na Rua Humaitá, 1880, no Centro, a pousada oferece uma estrutura confortável e conveniente para seus visitantes.





A Pousada Maresia dispõe de quartos para diferentes necessidades, incluindo opções para acomodar individuais, casais, grupos de três, quatro ou até cinco pessoas. Além disso, a pousada conta com uma garagem privativa, garantindo praticidade e segurança para os hóspedes.





A localização é excelente: a apenas 200 metros da rodoviária e a 500 metros da praia, facilitando o acesso às principais atrações de Camocim.





Para facilitar o pagamento, aceitamos somente pix ou dinheiro, sendo que pagamentos em dinheiro oferecemos um desconto de 5%. Vale lembrar que a pousada não oferece café da manhã.





Venha viver a magia do São João no litoral do Ceará com conforto e praticidade na Pousada Maresia. Esperamos por você!





Valores das diárias:





Quarto individual: R$ 80,00

Quarto para casal: R$ 150,00

Quarto para três pessoas: R$ 225,00

Quarto para quatro pessoas: R$ 260,00

Quarto para cinco pessoas: R$ 350,00





Contato: (88) 99235.2882.