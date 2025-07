BOMBA - Presidente da Dataprev Denuncia: INSS bancou sistema fraudulento que facilitou desvio em massa de dinheiro dos aposentados

Declaração expõe ordens internas que mantiveram brechas usadas no esquema bilionário.

O presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, revelou que o INSS determinou deliberadamente a manutenção de um sistema antigo e vulnerável para descontos associativos, mesmo após a entrega, em setembro de 2024, de uma nova solução tecnológica mais segura que exigia documentos digitalizados e autenticação biométrica. A justificativa oficial era a complexidade da transição, mas, segundo ele, as ordens vieram de pessoas hoje investigadas por fraudes, como o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, afastado pela operação Sem Desconto. A Dataprev afirma ter todos os registros das solicitações e já os repassou à Polícia Federal. O antigo sistema permitia o envio de listas de associados sem qualquer checagem de autorização, brecha explorada no esquema, e cerca de 170 servidores do INSS tinham poder para desbloquear benefícios e liberar descontos. Assumpção nega qualquer participação da Dataprev nas irregularidades, sustentando que a estatal apenas executou ordens formais.