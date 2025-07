Criança de 11 anos morre vítima de afogamento no município de Croatá/CE

Na tarde desta sexta-feira, 4 de julho de 2025, uma tragédia abalou a comunidade de Croatá. Uma criança de 11 anos, identificada como Antônio Jonas Ribeiro Lima, perdeu a vida após um acidente de afogamento ocorrido na Localidade de Irapuá, no Rio Florestal.





Segundo informações de uma irmã da vítima, menor de idade, Jonas estava brincando em uma passagem molhada do rio quando, por um momento de desequilíbrio, caiu na água. Ela imediatamente acionou socorro, mas, infelizmente, ao chegarem ao local, os populares encontraram o menino já sem vida.





O corpo de Antônio Jonas foi retirado das águas e colocado às margens do rio. Por volta das 15h40, o núcleo da perícia de Crateús foi acionado para realizar os procedimentos necessários. O rabecão esteve no local e recolheu o corpo, que foi levado para o núcleo de perícia na cidade de Crateús por volta das 21h00.nnEste triste episódio reforça a importância da atenção e do cuidado ao brincar em áreas próximas a rios e locais de água, especialmente em regiões de passagem molhada, que podem representar riscos mesmo em momentos aparentemente seguros. A comunidade lamenta profundamente a perda precoce e se solidariza com a família enlutada.





Com informações do portal Tony Sales