Sobral recebe Ministro da Saúde e Governador para anunciar plano de resgate financeiro da Santa Casa

Nesta sexta-feira, 4 de julho, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, e o deputado federal Moses Rodrigues receberam na cidade o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o Governador do Ceará, Elmano de Freitas, em uma agenda voltada para o fortalecimento da saúde pública regional com destaque para a reestruturação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





Durante a visita à Santa Casa de Sobral, o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Dr. Mozart Sales, apresentou um plano de trabalho estratégico com foco no resgate financeiro e na estabilização da instituição. O secretário orientou o fim da intervenção na instituição, uma vez que a nova proposta busca reequilibrar a gestão da Santa Casa de forma colaborativa entre os entes federativos.





O plano de trabalho prevê um aporte total de R$ 52 milhões em recursos conjuntos da União, Estado e Município. Esse investimento será destinado à recuperação financeira da unidade hospitalar, além da aquisição de novos equipamentos, como um aparelho de ressonância magnética e um tomógrafo, ampliando a capacidade de atendimento e diagnósticos. Durante o anúncio, o ministro Padilha também confirmou a liberação de R$ 7,3 milhões para a compra de um novo acelerador linear, equipamento essencial para o tratamento de pacientes oncológicos.





Em sua fala, o prefeito Oscar Rodrigues destacou a importância da união de forças para enfrentar a crise histórica vivida pela Santa Casa. “A dificuldade da Santa Casa é um sofrimento que se arrasta há décadas. Ao assumir a gestão, identificamos um déficit de mais de R$ 92 milhões. Por isso, solicitamos o apoio do Estado e da União, e hoje estamos dando um passo importante para garantir a sobrevivência e o fortalecimento deste hospital que atende milhares de pessoas na região”, afirmou.





Oscar ainda lembrou o início da tratativa com o Ministério da Saúde. “Logo que assumimos a gestão municipal do ano passado, chamamos a Diocese e falamos sobre a renovação da intervenção. À época, o bispo nos pediu para que continuássemos a intervenção até que pudéssemos encontrar uma saída para o endividamento. Foi, então, que solicitei ao coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional, o Deputado Federal Moses Rodrigues, que fosse juntamente com a Secretária de Saúde, Dra. Michelle Alves fazer uma articulação com o Ministro Padilha e com o Secretário da Atenção Especializada do Ministério, Dr. Mozart. Ao mesmo tempo, buscamos uma articulação com o Governo do Estado”, destacou.





Em abril deste ano, uma equipe do Ministério veio a Sobral e destinou uma equipe de auditores da Organização Pan-americana de Saúde. “Após o trabalho realizado na instituição, as secretárias do Estado, Dra. Tânia, e de Sobral, Dra. Michelle, voltaram à Brasília para articular a vinda do Ministro. E hoje estamos aqui: União, Estado e Município para cuidar desse hospital tão importante para nós da Zona Norte”, finalizou o prefeito.





A iniciativa marca um novo capítulo na trajetória da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, com expectativa de melhoria na qualidade do atendimento e retomada da estabilidade institucional.