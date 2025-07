Uma noite para entrar na história: Sobral celebra 252 anos com recorde de público

O município de Sobral viveu uma noite histórica na celebração dos seus 252 anos. Com uma estrutura grandiosa montada na Arena Aeroporto, o evento gratuito reuniu mais de 65 mil pessoas, o maior público já registrado em uma edição de aniversário da cidade. A programação de seis dias que reuniu também o São João de Sobral contou com uma intensa participação popular, superando 200 mil pessoas no total, segundo a organização. O evento foi promovido pela Prefeitura de Sobral e pelo IVAC.





Mais que uma comemoração, a festa foi marcada pela união e pelo cuidado. Graças à atuação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Militar, a segurança foi garantida de forma eficiente e integrada, permitindo que sobralenses e visitantes pudessem curtir com tranquilidade cada momento da festa. O planejamento e a presença das forças de segurança reforçaram o compromisso da gestão com o bem-estar de todos.





A edição 2025 do São João de Sobral foi a maior já realizada, com 18 atrações musicais ao longo de seis dias de programação, valorizando a cultura nordestina e fortalecendo as tradições populares. No line-up, nomes como Xand Avião, Cláudia Leitte, Zé Vaqueiro, Henry Freitas, Raça Negra, Calcinha Preta, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Forró Real, entre outros artistas que trouxeram diversidade de ritmos e uma experiência musical para todos os gostos. Além do palco principal, atrações locais também animaram o palco da Cidade Cenográfica.





O encerramento aconteceu nesta sexta-feira (04/07) com uma noite especial de shows que celebra o aniversário de 252 anos da cidade, reunindo Cláudia Leitte, Henry Freitas e Calcinha Preta no palco principal.





Além de ser um espetáculo cultural, o São João de Sobral e o aniversário de Sobral também representam um importante impacto na economia local. Estima-se que o evento movimentou mais de R$ 20 milhões e gerou mais de 1.500 vagas de trabalho temporárias, aquecendo setores como turismo, comércio, hotelaria, transporte e alimentação.





Com entrada gratuita, estrutura de excelência e segurança garantida, o São João de Sobral e o aniversário se consolidam como o maior festejo do interior do Ceará, traduzindo o compromisso da Prefeitura em oferecer lazer de qualidade, promover a cultura e gerar novas oportunidades para a população.









Balanço





Consolidando-se como o maior São João do interior do Ceará, o evento contou com o XXIV Festival de Quadrilhas de Sobral, que reuniu 15 grupos para apresentações no quadrilhódromo, fortalecendo a cultura popular nordestina e a tradição dos festejos juninos. A quadrilha Estrela do Luar se tornou bicampeão por vencer em dois anos consecutivos. Na segunda e na terceira colocação ficaram, respectivamente, Sobral Junino e Pisa na Fulô.





Destaque também para a Feirinha de Artesanato. Com produtos em crochê, madeira, tecido, além de mochilas, chaveiros e doces típicos, a Feira é uma vitrine do talento e da dedicação de quem transforma matéria-prima em arte, gerando renda para os artesãos.





O espaço gastronômico da cidade cenográfica foi outro destaque. Comidas típicas como bolo de milho, vatapá, mungunzá e outras delícias regionais deram sabor à festa e resgataram tradições que fazem parte da nossa identidade cultural. A festa contou ainda com estacionamento gratuito, parque de diversões.





Para as crianças, foi reservado um espaço especial na Fazendinha Caiçara. A diversão foi garantida com jogos recreativos, além de atrações como pula-pula, escorregador, pintura facial e diversas brincadeiras. Já o espaço Criança Segura garantiu a segurança dos pequenos brincantes. Por meio de uma pulseira com o nome completo da criança e o telefone dos pais, caso ela se afastasse da família, a organização do evento poderia contactar a família, acalmar a criança e acolhê-la. Até 1 mil crianças foram cadastradas por noite.





O Front da Inclusão garantiu acessibilidade e prioridade a idosos e pessoas com deficiência. Para garantir a segurança e bem-estar, o evento dispôs ainda de dois ambulatórios, com profissionais capacitados para cuidar de quem precisa de atendimento de saúde. Além disso, o Centro de Referência de Infectologia (Cris) fez orientações de saúde, realização de testes rápidos e distribuição de preservativos.





A comemoração dos 252 anos de Sobral teve como marca a segurança. Mais de 400 agentes das várias forças de segurança estiveram envolvidos na operação que contou com policiais militares, guardas municipais, bombeiros e outros órgãos públicos da cidade para trazer a população em um local seguro. Além disso, a Arena contou com o monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) de todo o entorno, além do reforço com mais câmeras que serão instaladas dentro da Arena, ampliando a segurança do público presente.









252 anos





Referência na cultura e no cuidado com as pessoas, Sobral também é patrimônio histórico-nacional. Os 252 anos é uma data especial que reforça os vínculos do povo sobralense com a sua cultura em um evento que une alegria, tradição e homenagem à história da cidade.