TRAGÉDIA: seis pessoas de uma mesma família morrem em grave acidente de trânsito em Tamboril

Na noite desta sexta-feira, 4 de julho de 2025, um trágico acidente de trânsito ceifou a vida de seis pessoas de uma mesma família no município de Tamboril. O acidente aconteceu por volta das 22h30 na CE-187, na rotatória que liga o Distrito de Sucesso às cidades de Nova Russas e Tamboril.





Segundo informações preliminares, o acidente envolveu um caminhão Volkswagen 17.230, ano 2018/2019, de cor branca e placas POO 7645, conduzido por Mateus Aguiar, residente na cidade de Tianguá. O caminhão trafegava no sentido Sucesso/Nova Russas e carregava frangos. Na mesma via, um GM Corsa sedan, de cor branca e placas HYB 3451, seguia na direção oposta, sentido Tamboril/Sucesso.





No momento da colisão, o carro estava na rotatória e, possivelmente, entrou na CE-187 sem perceber a aproximação do caminhão, que acabou atingindo o veículo. O impacto foi tão forte que o Corsa foi arrastado pelo caminhão, ficando completamente destruído e com as vítimas presas às ferragens. O caminhão tombou, espalhando sua carga na via.





Infelizmente, seis pessoas que estavam no carro perderam a vida no local. São elas:

Raimundo Nonato de Oliveira, nascido em 03/08/1969, residente na Rua Francisco Camurça Filho, Bairro José Rosa.

Silvia Helena de Sousa Patrício, nascida em 19/01/1966, residente na mesma rua.

Carla Enyd Alves Araújo, nascida em 28/11/1997, residente na Rua Hilda Soares Mourão, bairro José Rosa.

Luis Miguel Alves Araújo, nascido em 04/08/2023, filho de Carla, que completaria 2 anos no próximo mês.

Maria da Penha Souza Patrício, nascida em 17/01/1987, filha de Silvia Helena.

Wallace Rian Pereira de Oliveira, nascido em 06/12/2019, residente na mesma rua.

De acordo com informações, Carla Enyd ainda estava grávida de um mês e meio no momento do acidente. A família retornava de um rezador realizado no município de Tamboril.





O Corpo de Bombeiros de Crateús foi acionado e conseguiu resgatar os corpos das vítimas, que foram levados para o núcleo da perícia forense na cidade de Crateús na manhã deste sábado para os procedimentos de praxe.





O motorista do caminhão permaneceu no local, prestou depoimentos na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. Ele foi liberado após prestar esclarecimentos.





Equipes da Polícia Militar, SAMU, Bombeiros e Perícia estiveram no local para atender a ocorrência e realizar as investigações.





Este trágico acidente reforça a importância da atenção e do cuidado ao dirigir, especialmente em trechos de grande movimento e rotatórias. A comunidade lamenta profundamente a perda dessas vidas e se solidariza com os familiares enlutados.





Com informações do Blog Tony Sales