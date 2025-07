Duplo homicídio em Santa Quitéria: Casal é morto a tiros durante festa no "Clube Dois Irmãos"

Na noite de ontem, dia 04 de julho de 2025, por volta das 22h40, a equipe de segurança, FT 7613, foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência grave na localidade de Lisieux, em Santa Quitéria. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um duplo homicídio envolvendo um casal, que foi vítima de disparos de arma de fogo durante um forró realizado no Clube Dois Irmãos.





Segundo informações preliminares, dois indivíduos chegaram ao evento em uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra o casal, que veio a óbito no local. A perícia forense foi acionada para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do crime.





Durante as buscas nas proximidades, os policiais localizaram uma motocicleta Honda Titan 150 vermelha, placa OSP9G58, que havia sido abandonada no local pelos suspeitos, que tomaram rumo desconhecido logo após o crime.





Vítimas:





Francisca Leila Araújo Silva

Filiação: Elisangela Alves de Araújo

Nascimento: 12/01/2000

Naturalidade: Cariré - CE

Endereço: Distrito de Lisieux, Santa Quitéria









Antônio Luís de Souza Braga

Filiação: Leoneti de Souza Braga

Nascimento: 01/07/2004

Naturalidade: Santa Quitéria

Endereço: Localidade de Raposa, Santa Quitéria - CE





A polícia continua as investigações para identificar e localizar os autores do crime. Este episódio reforça a preocupação com a violência na região, e as autoridades permanecem em alerta para garantir a segurança da comunidade.





Com informações do portal Tony Sales