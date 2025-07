Tanque do Exército Brasileiro destrói lateral de carro no Paraná; VEJA VÍDEO

Um carro estacionado teve sua lateral destruída por um blindado do Exército Brasileiro, nesta quinta-feira (03), em Ponta Grossa, no Paraná. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o tanque, que integrava um comboio militar, sobe sobre a lateral do veículo.





Segundo informações, o blindado, que estava na contramão, havia acabado de deixar o 13º Batalhão de Infantaria Blindado (13º BIB) e seguia atrás de outros cinco tanques no deslocamento. Outros dois blindados vinham logo atrás.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os militares interromperam o trajeto logo após o acidente para verificar os danos e a situação no local.





Fonte: @jovempannews





ASSISTA: