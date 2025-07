Homem é baleado em frente ao Hospital Regional Norte em Sobral

Na manhã desta quinta-feira, 10 de julho, um episódio de violência ocorreu em frente ao Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral. Por volta das 7h, Elicleiton foi surpreendido por ocupantes de uma motocicleta que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele.





Após ser atingido, Elicleiton caiu no local e foi rapidamente socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi levado às pressas para o HRN, que fica ao lado do local do ataque, para receber os primeiros cuidados médicos.





Até o momento, as informações sobre o estado de saúde da vítima não foram divulgadas oficialmente. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre os suspeitos ou a motivação do atentado. O caso está sendo investigado pelas forças de segurança para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.





A comunidade acompanha com preocupação e espera que as investigações avancem para garantir a segurança de todos na região.