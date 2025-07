Homicídio no bairro Santa Casa em Sobral: vítima é atingida com tiros na cabeça

Na noite desta quinta-feira, dia 3, um crime de homicídio foi registrado no bairro Santa Casa, em Sobral. A vítima, identificada como Douglas, de aproximadamente 35 anos, foi atingida por tiros na cabeça, o que infelizmente resultou em seu falecimento. Populares que estavam no local prontamente socorreram Douglas, levando-o de motocicleta ao hospital Santa Casa. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Os autores do crime fugiram do local em direção ignorada, e até o momento, a polícia ainda não conseguiu localizar os suspeitos. A Polícia Civil já está investigando o caso para apurar a autoria e a motivação do homicídio.





Este episódio faz parte de um cenário preocupante em Sobral, que já registra 49 homicídios dolosos neste ano.