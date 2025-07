NOTA DE FALECIMENTO DE "CHICO CABURÉ"

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Francisco Rodrigues Carneiro Filho, conhecido carinhosamente por "Chico Caburé".



O velório será realizado em sua residência, localizada no bairro Pedrinhas, em Sobral. O sepultamento acontecerá na tarde de hoje, no distrito de Patriarca.



Nossos sentimentos à família e amigos neste momento de luto.