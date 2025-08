Influenciadora presa por tentar entrar com drogas em presídio é denunciada pelo MPCE

O MP requereu também que seja mantida a prisão preventiva da influenciadora.





O Ministério Público do Ceará ofereceu denúncia, nesta quarta-feira (30), contra a influenciadora digital Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa por tráfico de drogas. Ela foi presa no último domingo (27), após ter sido flagrada tentando entrar com entorpecentes na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), localizada na BR 116.









Conforme a denúncia, Nayra tentou entrar no presídio com 45g de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo, que foram detectados pelo equipamento body scanner durante o procedimento de entrada de visitas.





Ao ser questionada, Nayra negou que estivesse trazendo algo, diante da negativa, ela foi acompanhada por uma policial penal feminina até uma sala, momento em que confessou que estava com drogas introduzidas em sua região anal, concordando em retirar os objetos de forma voluntária", segundo o documento.





Diante dos fatos, o MP requereu também que seja mantida a prisão preventiva da influenciadora. Nayra, que já havia sido presa anteriormente, ganhou fama nas redes sociais por compartilhar sua experiência pessoal sobre o dia a dia no presídio.





A denúncia, foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Itaitinga, destaca como circunstâncias agravantes do crime fato da infração ter sido cometida nas dependências de estabelecimento prisional.





Via portal CN7