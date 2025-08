UNINTA realiza Encontro Pedagógico do Curso de Medicina com foco em inovação docente

Nos dias 29 e 30 de julho, o Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu o Encontro Pedagógico do Curso de Medicina referente ao semestre 2025.2. O evento reuniu o corpo docente em momentos de troca de experiências, alinhamento acadêmico e reflexão sobre práticas pedagógicas inovadoras.





Realizado na Casa Branca, localizada ao lado do Bloco F, o encontro teve como tema central “Inovação, Planejamento e Avaliação para uma Docência Médica”. A proposta foi fomentar o debate sobre estratégias que contribuam para um ensino mais efetivo, humano e transformador, com foco na formação integral dos futuros profissionais da saúde.





A programação teve início na manhã de terça-feira (29/07), com a abertura oficial e a mentoria sobre o novo Código de Cultura, conduzida pela Vice-Reitora, Dra. Lara Martins. Em seguida, os docentes participaram de uma roda de conversa sobre os desafios contemporâneos da docência médica.





Ao longo do dia, foram realizadas palestras e oficinas com temas como “ENAMED/ENARE: O Que Muda na Prática Pedagógica?”, “Inteligência Artificial Aplicada à Educação Médica”, “Uso da Plataforma Avalia 360°” e “Integração do Logbook na Formação dos Estudantes”.





No segundo dia (30/07), os docentes se dedicaram a oficinas práticas voltadas à construção de avaliações alinhadas às competências, ao uso de simuladores clínicos e à aplicação de tecnologias educacionais, como o Moodle e o logbook. O encerramento ficou por conta da oficina “Orgulho de Ser Professor”, que destacou o papel e a importância da identidade docente na formação médica.