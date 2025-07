Mais de 2 mil famílias sobralenses vão receber Vale Gás Social

A chefe da Sedhas, Dra. Vanessa Braga, ressaltou a importância de manter atualizados os dados cadastrais para acessar os benefícios.





A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social (Sedhas), iniciou nesta quinta-feira, 10 de julho, a entrega de mais de 2 mil unidades do Vale Gás Social a famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A cerimônia de entrega foi realizada no auditório da Prefeitura de Sobral.





As famílias que ainda não receberam o Vale Gás podem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do seu território. O Vale Gás Social é uma política pública em parceria com o Governo do Ceará por meio da Secretaria da Proteção Social (SPS).





Mãe solo de três filhos, a faxineira Keila Galdino, 35, comemorou o recebimento do Vale Gás Social. “É um benefício muito bom, que ajuda bastante porque já sobra mais dinheiro para comprar outra coisa para os meus filhos”, destaca.





A Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social (Sedhas) e primeira-dama Dra. Vanessa Braga, ressaltou a importância de manter atualizados os dados cadastrais para acessar os benefícios. “É muito importante fazer a atualização do Cadastro Único para que as famílias possam ser beneficiadas pelas políticas públicas como o Vale Gás, o Ceará sem fome”, garante. É necessário procurar o CRAS de referência ou se dirigir até a Casa do Cidadão.





Representando o Governo do Estado, Secretário Executivo de Estado da Infância, Família e Combate à Fome, Caio Cavalcanti explicou que o Vale Gás faz parte de uma série de políticas para beneficiar a população. “Essas políticas têm contribuído para a redução da insegurança alimentar, a redução da fome e a redução da extrema pobreza aqui no Ceará”, destaca.





Cavalcanti ressaltou a importância da parceria com a prefeitura. “A parceria com as prefeituras é fundamental para que possamos identificar essas famílias que serão beneficiadas. Nós geramos uma lista a partir de um conjunto de critérios, pactuados com o município. O município valida essa lista, porque conhece o beneficiário de perto, e depois o município é que mobiliza para que possamos realizar essa entrega”, explica.